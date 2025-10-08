Важни са всички в здравната система, каза министър Силви Кирилов

Важни са всички в здравната система, аз го казах и вчера - системата се крепи на всички – от академика до санитаря. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Това беше акцентът на моето изказване, че всички са важни, а не отделни групи. По думите му последното, което е нужно на българското здравеопазване, е противопоставяне.

Уважавам усилията на всички и заставам зад исканията за справедливи възнаграждения, каза още министър Кирилов и подчерта, че възнагражденията не зависят от Министерството на здравеопазването. Проблемът трябва да се реши през законодателството, каза още той.

Министър Кирилов присъства вчера на откриването на реновирана детска клиника в Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ и коментира темата за заплащането на медиците.