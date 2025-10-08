Историята на колоезденето в Търговище разказва изложбата „А някой кара колело…“

Изложбата „А някой кара колело…“ бе открита тази вечер в Славейковото училище – част от музейния комплекс на Регионалния исторически музей (РИМ) в Търговище. Тя е посветена на колоезденето в града и на 120 години от основаването на Съюзно колоездачно дружество „Орел” – Търговище.

Нашите съграждани в миналото са имали особено отношение към велосипеда и този спорт. Макар че за част от хората това е било един „шейтан - дявол“, т.е. бавно навлизат изобретенията в България, каза директорът на Историческия музей Магдалена Жечева.

Изложбата е по идея, реализация и авторство на д-р Тоня Любенова – главен уредник в отдел „Нова и най-нова история“. Експозицията представя дейността на дружеството на постери чрез снимки и текст. Подредени са и велосипеди, като най-старият от тях е от 1912 г.. Те са предоставени от дарители.

Изложен е и велосипед на последния кмет на Търговище преди 9 септември 1944 г. Иван Свинаров, който използвал през 50-те години на миналия век, когато вече не е бил на поста. Той е марка „Мифа“, произведен е в ГДР, разказа Любенова пред насъбралата се общественост.

Показаните велосипеди от различни марки, години на производство и ползване са предоставени от дарители.

На изложбата бе и Емил Паралюзов - човекът, създал новото колоездачно дружество. Той е предоставил своя планински велосипед, с който е изминал над 28 000 км и е правил обиколки из почти всички Балкански страни, обясни Тоня Любенова. В момента в Търговище има и ученически клуб по колоездене, воден от Паралюзов.

Уредникът обясни, че архивните документи разказват за най-голямата борба на членовете на дружеството – създаването на колодрум. Мечтата се осъществява от 1926 г., когато е предоставен терен на Колоездачно дружество „Орел“, за да направи колодрум, до 1939 г. , когато е проведено първото колодрумно състезание. Това е една непрестанна борба за събиране на средства, даване на трудова повинност, работа от страна на членовете на дружеството.

„Всеки приход, който идва от организираните градински увеселения, от състезание, отива или за награден фонд, или за достояването на съоръжението“, посочи д-р Любенова. Състезания се провеждат там през годините до 1961 г. Любопитен факт изнесе специалистът - всеки, който членува в колоездачно дружество „Орел“ плаща по-малък данък „велосипед“ в Общината.

Посочени бяха и постиженията на състезателите от дружеството – не толкова значими на национално ниво, но пък достатъчен регионален характер.

Директорът на РИМ-Търговище Магдалена Жечева връчи благодарствени писма на дарителите, дошли на откриването. Една част от реликвите, които влизат в музея, са резултат на гражданската активност и отговорност на собствениците им, които с жеста си ги предават на поколенията, отбеляза тя.

Показани са знамето на колоездачното дружество, както и една от униформите на членовете му.