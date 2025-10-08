Босна се сбогува с Халид Бешлич: любимият ресторант на певеца му отдаде почит със символичен жест

Докато Балканите скърбят за починалия вчера босненски певец Халид Бешлич, ресторантът в Сараево, който той редовно е посещавал, специално подреди любимата му маса, за да му отдаде почит, съобщи регионалната телевизия Ен1.

Заведението публикува в профила си в Инстаграм снимка на масата, на която са поставени очилата му и бутилка от любимата бира на изпълнителя „Сараевско“, а надписът под нея гласи: „Тази вечер твоят стол е тук. И Сараевското е тук. Нека душата ти почива в мир, любими наш маестро“.

Бешлич почина вчера на 72-годишна възраст след кратко и тежко боледуване, припомня телевизията.

Много известни личности се сбогуваха с него чрез съобщения в социалните мрежи.

Тази вечер от 19:00 часа местно време (20:00 часа българско време) е организирано събиране пред Младежкия център в Сараево в чест на легендарния певец, припомня Ен1. Гражданите, които искат да почетат паметта на певеца, са поканени да донесат китари, високоговорители, барабани.

Поменът за Халид Бешлич ще се проведе в понеделник, 13 октомври, в Народния театър в Сараево, от 11:00 часа.

Халид Бешлич е една от най-известните фигури в босненската музика в бивша Югославия, изявяващ се предимно в жанровете естрада, фолк и турбо-фолк. През кариерата си, стартирала през 1979 година, той има десетки издадени албуми и многобройни хитове. По време на войната в Босна и Херцеговина (1992 и 1995 г.) Бешлич организира над 500 хуманитарни концерта из Европа, като приходите от тях дарява за помощ на босненските бежанци, припомня сайтът „Болкан Инсайт“.