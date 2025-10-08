Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026

Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Световното първенство по футбол, след като завърши наравно 3:3 с Либия в квалификация от Зона Африка. "Сините акули" обаче ще имат още една финална възможност за историческото постижение - срещу Есватини в понеделник.

Дерой Дуарте от Лудогорец и Марсио Роса от Монтана останаха резерви за Кабо Верде, който щеше да спечели Група D с победа. Сега "сините акули" са лидери с 20 точки и две повече от отбора на Камерун, който в последната си среща ще се изправи срещу Ангола.

Кабо Верде, разположен в Западна Африка, има население от малко над 500 хиляди души и ще бъде втората най-малка държава на Световни първенства в историята, ако стигне до САЩ, Канада и Мексико. Рекордьор по този показател остава Исландия, която класира отбора си на Мондиал 2018 в Русия.

Кабо Верде, на 70-о място в ранглистата на ФИФА, ще бъде дебютант на Световното първенство при класиране, като такива са още Йордания и Узбекистан. Предишни изненадващи участници са били Хаити през 1974, Ямайка през 1998 и Ангола и Тринидад и Тобаго през 2006.

След победата с 1:0 над Камерун през септември селекционерът Педро Лейтао Брито заяви, че класиране на Световно първенство по футбол ще имат трансформиращ ефект върху страната.

"Всичко ще се промени. Повече хора ще искат да дойдат тук и да видят колко красива е тази страна", каза той.