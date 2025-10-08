Подробно търсене

Шофьорите се движат с повишено внимание по пътя Паскалево – Добрич след дъжда

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Шофьорите се движат с повишено внимание по пътя Паскалево – Добрич след дъжда
Шофьорите се движат с повишено внимание по пътя Паскалево – Добрич след дъжда
БТА, Добрич (8 октомври 2025) В района на кръгово по пътя Добрич - Паскалево в посока община Крушари има наводнен участък. В нивите около пътя има вода.Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова (КН)
Добрич,  
08.10.2025 19:36
 (БТА)

Шофьорите се движат с повишено внимание по пътя Паскалево – Добрич след дъжда, видя репортер на БТА. Пътен участък от кръговото кръстовище в посока община Крушари бе наводнен. Водата се оттича в ниските части на нивите около пътя. На места има събрала се вода, която създава предпоставка за аквапланинг.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че движението по пътя Паскалево – Добрич е ограничено. То се осъществяваше по обходен маршрут: Добрич – Козлодуйци – Росеново – Паскалево. Движението бе изцяло възстановено след 19:15 часа.

За днес бе издадено предупреждение за продължаващи валежи, за областта е в сила оранжев код. 

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:20 на 08.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация