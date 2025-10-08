Шофьорите се движат с повишено внимание по пътя Паскалево – Добрич след дъжда, видя репортер на БТА. Пътен участък от кръговото кръстовище в посока община Крушари бе наводнен. Водата се оттича в ниските части на нивите около пътя. На места има събрала се вода, която създава предпоставка за аквапланинг.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че движението по пътя Паскалево – Добрич е ограничено. То се осъществяваше по обходен маршрут: Добрич – Козлодуйци – Росеново – Паскалево. Движението бе изцяло възстановено след 19:15 часа.

За днес бе издадено предупреждение за продължаващи валежи, за областта е в сила оранжев код.