Подробно търсене

От Нобеловия комитет трудно открили лауреати на тазгодишните награди

Теодора Йорданова
От Нобеловия комитет трудно открили лауреати на тазгодишните награди
От Нобеловия комитет трудно открили лауреати на тазгодишните награди
Мери Бранкоу и съпругът ѝ празнуват удостояването ѝ с Нобеловата награда за медицина в дома им в Сиатъл. Снимка: AP Photo/Lindsey Wasson
Берлин,  
08.10.2025 19:33
 (БТА)

Петима от шестимата учените, на които бяха обявени за носители на Нобелова награда в сферата на медицината и на физиката тази седмица, работят в САЩ, където е ранна утрин, когато в Стокхолм обявяват лауреатите, съобщи ДПА.

Само квантовият физик Джон Кларк от Калифорнийския университет в Бъркли се присъедини на живо към Нобеловия комитет, заедно с японеца Шимон Сакагучи, чийто ден е бил в разгара си. Откриването на другите отличени учени е било трудно.

Имунологът Фред Рамсдел разказа, че е научил часове по-късно, че е удостоен с Нобеловата награда по медицина. Той и съпругата му Лаура О’Нийл били близо до парка „Йелоустоун“ и телефонът ѝ „избухнал“ от съобщения, когато намерили обхват, казва Рамсдел на шведския Каролински институт. „Тя започна да вика. Помислих, че наблизо има мечка гризли“, добавя той. „Спечелил си Нобелова награда“, казала жена му. „Не, не съм“, отвърнах аз. „Да, спечелил си. Имам 200 съобщения, които казват, че си спечелил Нобеловата награда“, отговорила тя.

„Имам нужда да спя“, казал квантовият физик Джон Мартинис, който бил удостоен с Нобеловата награда във вторник, отбелязва съпругата му, която четяла до късно вечерта, когато той спял. Когато се обадили от Нобеловия комитет и започнали да ги заливат въпроси от медиите, тя го оставила да си почива.  „Жена ми е много мила с мен, така че не ме събуди няколко часа, защото знаеше, че имам нужда от сън. Тя постъпи правилно“, смята Мартинис.

„Това е само спам“, казала Мери Бранкоу, имунолог и лауреат на наградата за медицина и добавя, че първоначално е игнорирала позвъняването от Стокхолм.

"Телефонът ми звънна, видях номер от Швеция и си помислих, че това е просто някакъв спам, така че си изключих телефона и отново си легнах“, казва тя в интервю за Нобеловия комитет. Тя, съпругът ѝ и тяхното куче били събудени по-късно от репортерите, отбелязва ДПА.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

07.10.2025 14:09

Експерименти, разкриващи квантовата физика в действие, донесоха Нобелова награда за физика на трима учени

Британецът Джон Кларк, французинът Мишел Деворе и американецът Джон Мартинис си поделят тазгодишната Нобелова награда за физика за експерименти, разкрили квантовата физика в действие, съобщи сайтът Nobelprize.org.
06.10.2025 13:58

Открития как тялото контролира имунната система донесоха Нобелова награда за физиология или медицина на трима учени

Тазгодишната Нобелова награда за физиология или медицина си поделят трима учени - американците Мери Бранкоу и Фред Рамсдел и японецът Шимон Сакагучи, чиито изследвания разкриват как човешкото тяло контролира имунната система, съобщава сайтът Nobelprize.org.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:20 на 08.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация