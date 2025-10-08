От Нобеловия комитет трудно открили лауреати на тазгодишните награди

Петима от шестимата учените, на които бяха обявени за носители на Нобелова награда в сферата на медицината и на физиката тази седмица, работят в САЩ, където е ранна утрин, когато в Стокхолм обявяват лауреатите, съобщи ДПА.

Само квантовият физик Джон Кларк от Калифорнийския университет в Бъркли се присъедини на живо към Нобеловия комитет, заедно с японеца Шимон Сакагучи, чийто ден е бил в разгара си. Откриването на другите отличени учени е било трудно.

Имунологът Фред Рамсдел разказа, че е научил часове по-късно, че е удостоен с Нобеловата награда по медицина. Той и съпругата му Лаура О’Нийл били близо до парка „Йелоустоун“ и телефонът ѝ „избухнал“ от съобщения, когато намерили обхват, казва Рамсдел на шведския Каролински институт. „Тя започна да вика. Помислих, че наблизо има мечка гризли“, добавя той. „Спечелил си Нобелова награда“, казала жена му. „Не, не съм“, отвърнах аз. „Да, спечелил си. Имам 200 съобщения, които казват, че си спечелил Нобеловата награда“, отговорила тя.

„Имам нужда да спя“, казал квантовият физик Джон Мартинис, който бил удостоен с Нобеловата награда във вторник, отбелязва съпругата му, която четяла до късно вечерта, когато той спял. Когато се обадили от Нобеловия комитет и започнали да ги заливат въпроси от медиите, тя го оставила да си почива. „Жена ми е много мила с мен, така че не ме събуди няколко часа, защото знаеше, че имам нужда от сън. Тя постъпи правилно“, смята Мартинис.

„Това е само спам“, казала Мери Бранкоу, имунолог и лауреат на наградата за медицина и добавя, че първоначално е игнорирала позвъняването от Стокхолм.

"Телефонът ми звънна, видях номер от Швеция и си помислих, че това е просто някакъв спам, така че си изключих телефона и отново си легнах“, казва тя в интервю за Нобеловия комитет. Тя, съпругът ѝ и тяхното куче били събудени по-късно от репортерите, отбелязва ДПА.