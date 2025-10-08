АТА: Музейният център в албанския град Круя посрещна шест хиляди посетители през първата седмица на октомври

Местният пазар на Круя, Националният музей „Георги Кастриоти Скендербег“ и Етнографският музей все още са пълни с туристи през тези есенни дни, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Директорът на Историко-етнографския музей в Круя Мехди Хафизи каза днес пред АТА, че макар да е октомври, броят на посетителите остава висок и в двата музея. През първата седмица на октомври е имало хиляди посетители.

„През периода януари – септември музейният център е бил посетен от 172 067 души, като над 147 000 са посетили музея „Георги Кастриоти“ и около 25 000 –Етнографския музей“, добави той.

Според Хафизи септември е месецът с най-голям брой посетители досега.

„Близо 32 200 души посетиха музея „Георги Кастриоти“ и около 25 000 –Етнографския музей“, подчерта Хафизи.

Според него най-голям брой посетители са били от Франция, Италия, Германия, Испания, САЩ, Китай, Полша, България, Унгария и др.

Високият интерес към албанската история и култура превърна Круя в една от най-важните дестинации за културен туризъм в страната.

