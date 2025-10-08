Индексите на европейските борси растат подкрепени от перспективата за налагане на ограничения върху вноса на стомана в ЕС

Европейските борси приключиха сесията в сряда на положителна територия, след като инвеститорите реагираха на предложението на ЕС за нови мита върху вноса на стомана.

Германският DAX прибави 237,81 пункта или 0,98 на сто до 24 623,59 пункта.

В Париж CAC 40 напредна с 85,28 точки 1,07 на сто до до 8060,13 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 65,29 пункта или 0,69 на сто до 9548,87 пункта въпреки нарастващите притеснения в британската стоманена индустрия.

Общият европейски индекс Stoxx 600 се повиши с 4,80 пункта или 0,84 на сто до 574,07 пункта, като повечето сектори и водещи пазари записаха ръстове.

По рано тази седмица ЕС обяви планове да намали квотите за безмитен внос на стомана и да удвои митата от 25 на сто на 50 на сто върху вноса, надвишаващ квотите. Европейската комисия мотивира мерките с опазване на индустрията от "несъстоятелна глобална прекалена производствена мощ", която оказва натиск върху пазара.

Това решение предизвика тревога в британската стоманена индустрия, която вече е подложена на сериозни трудности. Оттам предупреждават, че новите митнически мерки могат да се окажат "екзистенциална заплаха" за сектора.