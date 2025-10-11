Тази вечер е концертът на Kosheen в София

Българският хип-хоп изпълнител и основател на групата The Top Stoppers – Wosh MC, подгрява концерта на Kosheen в София днес, 11 октомври, информират от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

По думите им британската група за втора поредна година ще се качи на сцената на клуб Joy Station, тъй като Шиан Евънс и компания са били изключително поласкани от топлия прием миналата година.

Kosheen е една от най-успешните формации на британската електронна сцена. Прави фурор още с дебютния си албум - платиненият Resist (2001) и с хита си Hide U. Следват още много хитове, албуми в топ 10 на Великобритания, челни места в музикалните класации и много награди из цяла Европа. След няколко успешни студийни албума Kosheen направи дълга пауза от турнета, като Шиан Евънс насочи енергията си в това да обнови изцяло шоуто на живо на групата. Групата се завърна през 2019 г., излизайки като хедлайнър на британски и европейски фестивали и събития.

/ДД