Подробно търсене

Тази вечер е концертът на Kosheen в София

Тази вечер е концертът на Kosheen в София
Тази вечер е концертът на Kosheen в София
Wosh MC подгрява концерта на Kosheen в София, визия – СМЕ
София,  
11.10.2025 06:45
 (БТА)

Българският хип-хоп изпълнител и основател на групата The Top Stoppers – Wosh MC, подгрява концерта на Kosheen в София днес, 11 октомври, информират от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ). 

По думите им британската група за втора поредна година ще се качи на сцената на клуб Joy Station, тъй като Шиан Евънс и компания са били изключително поласкани от топлия прием миналата година.

Kosheen е една от най-успешните формации на британската електронна сцена. Прави фурор още с дебютния си албум - платиненият Resist (2001) и с хита си Hide U. Следват още много хитове, албуми в топ 10 на Великобритания, челни места в музикалните класации и много награди из цяла Европа. След няколко успешни студийни албума Kosheen направи дълга пауза от турнета, като Шиан Евънс насочи енергията си в това да обнови изцяло шоуто на живо на групата. Групата се завърна през 2019 г., излизайки като хедлайнър на британски и европейски фестивали и събития.

/ДД

/ХК / ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

07.10.2025 17:14

Концертът на Kosheen в Пловдив се отлага за лятото на 2026 г., групата гостува тази събота в София

Концертът на Kosheen, който трябваше да се състои на Античния театър в Пловдив, на 12 октомври, се отлага за лятото на 2026 г. Причината е необичайното за октомври застудяване и продължителни валежи, вследствие на преминаващия над страната ни циклон, информират организаторите от Event Masters.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:17 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация