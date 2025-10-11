В Община Самуил предстои разкриване на две нови социални услуги. Предложенията на зам.-кмета Сами Сами ще бъдат разгледани на днешното изнесено заседание на Общинския съвет, съобщиха от общинската администрация.

Едно от новите социални звена в общината ще е Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Кривица. В центъра ще могат да се настанят 15 пълнолетни.

За осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта „Бъдеще за децата“, чийто дейности приключват през ноември се предлага създаване на Център за обществена подкрепа (Общностен център за деца и семейства). Според докладната, внесена от зам.-кмета Сами Сами в новия център ще се предоставят услуги като терапия и рехабилитация, обучение и подкрепа за придобиване на трудови умения. Предвижда се и двете услуги да заработят от началото на декември.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет са още докладни за приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. в частта за местни приходи и разходи за местни дейности и актуализиране на разходната част на бюджета на Община Самуил и капиталовия списък за 2025 г.

Общинските съветници ще дадат становище и за изменение и допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Самуил през 2025 г. за актуализиране на списъка на пътуващи служители при Общината за 2025 г.

На заседанието ще бъдат разгледани и докладни записки за учредяване право на прокарване на електрически кабел средно напрежение до ново изграден трафопост и за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план на парцел в село Владимировци.