Честваме паметта на свети апостол и дякон Филип.



Свети Филип бил родом от град Кесария в Палестина и станал ученик на Иисус Христос от по-широкия кръг на 70-те апостоли. След Петдесетница, когато Светият Дух слязъл над апостолите, всички тръгнали да проповядват Христовото учение първо в Палестина, а сетне и по други страни.

Същевременно в Йерусалим християнската общност толкова се разраснала, че имало нужда да се помага в провеждането на евхаристийните вечери, които били главното богослужение на християните. Още повече, че завърналите се от странство евреи се оплаквали, че не им се обръща достатъчно внимание. Тогава апостолите свикали вярващите и им предложили да си изберат седем мъже, които да помагат по време на богослужебните събрания, както и в проповедта. Така били избрани седем помощници, които нарекли дякони, т.е. служители. Апостолите се помолили над тях и им поверили грижата за богослуженията.

Един от тези дякони бил и Филип. Той бил семеен и имал четири дъщери, надарени с пророческа дарба. Филип с голямо желание проповядвал Божието слово, отишъл и в област Самария, на чиито жители евреите гледали с презрение. Там Филип покръстил и един разкаял се магьосник на име Симон. А по-късно, по указание от Божи ангел, отишъл на юг и по пътя за Газа пресрещнал един поклонник, велможа на етиопската царица Кандакия. Той се връщал от поклонение в Йерусалим и по пътя в колесницата четял книгата на пророк Исайя, който говори за Месия. Филип го спрял, успял да го спечели за вярата, а после го кръстил.

От Кесария Филип отишъл в град Тралис в Западна Мала Азия (днес град Айдън). Там служил на Църквата като епископ и обърнал мнозина към вярата в Иисус Христос. Той бил за всички пример с праведния си живот и с прилагането на дело на Христовото учение за любов към Бога и всички хора. Починал в дълбока старост.