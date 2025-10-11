Руският антивоенен активист Лев Шлосберг бе върнат под домашен арест

Руският опозиционен политик Лев Шлосберг бе поставен отново под домашен арест след свобода от само три дни, предаде ДПА.

По искане на прокуратурата мярката срещу него ще остане в сила до началото на декември, посочи пресслужбата на съда в Псков, Западна Русия.

Заместник-председателят на регионалната структура на партия "Яблоко" в Псковска област бе пуснат на свобода преди само три дни, във вторник, след като изкара няколко месеца под домашен арест.

Шлосберг бе задържан през юни по обвинения за дискредитиране на руската армия. По онова време социаллибералната формация "Яблоко" свърза ареста му с видеозапис от дебати през януари, в които той призовава за спиране на огъня в Украйна.

Шлосберг отрече да е публикувал видеото в социалните мрежи и обжалва решението.

След ареста му бяха претърсени областната централа на партията, жилището, в което живее заедно със съпругата си, и домът на неговия баща.

Той беше един от последните останали изявени противници на войната в Русия, които все още не бяха задържани.