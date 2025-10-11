Подробно търсене

Руският антивоенен активист Лев Шлосберг бе върнат под домашен арест

Владимир Сахатчиев
Руският антивоенен активист Лев Шлосберг бе върнат под домашен арест
Руският антивоенен активист Лев Шлосберг бе върнат под домашен арест
Руският опозиционер от партия "Яблоко" Лев Шлосберг по време на заседание в Москва на политическия комитет на партията, 24 март 2023 г. Снимка: АП
Киев,  
11.10.2025 08:19
 (БТА)
Етикети

Руският опозиционен политик Лев Шлосберг бе поставен отново под домашен арест след свобода от само три дни, предаде ДПА.

По искане на прокуратурата мярката срещу него ще остане в сила до началото на декември, посочи пресслужбата на съда в Псков, Западна Русия.

Заместник-председателят на регионалната структура на партия "Яблоко" в Псковска област бе пуснат на свобода преди само три дни, във вторник, след като изкара няколко месеца под домашен арест.

Шлосберг бе задържан през юни по обвинения за дискредитиране на руската армия. По онова време социаллибералната формация "Яблоко" свърза ареста му с видеозапис от дебати през януари, в които той призовава за спиране на огъня в Украйна.

Шлосберг отрече да е публикувал видеото в социалните мрежи и обжалва решението.

След ареста му бяха претърсени областната централа на партията, жилището, в което живее заедно със съпругата си, и домът на неговия баща.

Той беше един от последните останали изявени противници на войната в Русия, които все още не бяха задържани.

/ИТ/

Свързани новини

11.06.2025 19:40

Берлин осъди Москва за ареста на опозиционен политик

Германското правителство днес осъди остро ареста на Лев Шлосберг – един от водещите опозиционни политици в Русия, предаде ДПА. "Отбелязваме, че в Русия умишлено се създава атмосфера на страх и изолация, особено за критичните гласове", заяви
11.06.2025 17:32

Руски съд постанови домашен арест за опозиционер, обвинен в дискредитиране на руската армия

Съд в Западна Русия днес постави под домашен арест за два месеца опозиционния политик Лев Шлосберг и му наложи неуточнени ограничения по искане на държавната прокуратура, предаде Ройтерс.
10.06.2025 18:03

Руски опозиционен политик е арестуван за осъждане на войната в Украйна, съобщи партията му

Руският опозиционен политик Лев Шлосберг беше арестуван и обвинен в дискредитиране на руската армия, след като нарече войната в Украйна игра на "кървав шах", съобщи партията му, цитирана от Ройтерс. Шестдесет и една годишният Шлосберг направи

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация