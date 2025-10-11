Премиерът и министърът на отбраната ще участват в тържеството по полагане на клетва на курсантите от университета "Васил Левски” в Шумен

Премиерът Росен Желязков и министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участват в тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен, съобщиха от правителствената прессслужба. Министър-председателят ще приеме строя и ще отправи поздравление към курсантите и гостите на събитието. Клетва ще положат над 170 първокурсници, които започват обучение във висшето военно училище.

Церемонията ще е от 11:00 часа пред сградата на Община Шумен.

В Шумен е факултетът „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ на НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново. През 2024 г. клетва положиха130 курсанти първокурсници курсанти, от които 111 мъже и 19 жени. Военна клетва положиха и 79 души, приети за срочна служба в доброволния резерв. Сред тях са 56 мъже и 23 жени.