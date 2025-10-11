Въвежда се временна организация на движението в столицата заради провеждането на традиционния "Маратон София 2025"

Във връзка с провеждането на традиционния „Маратон София 2025“ се въвежда временна организация на движението в столицата, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Временно се забранява престоят и паркирането на автомобили от 20:00 ч. на 7 октомври до приключване на събитието на 12 октомври по ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“. От 08:00 ч. на 10 октомври до 12 октомври на паркинга на пл. „Княз Александър I“. От 03:00 ч. на 11 и 12 октомври по бул. „Княз Мария Луиза“ и бул. „Тодор Александров“ в съответните участъци.

Забранява се влизането на автомобили на определени участъци в центъра на София, като ограниченията важат от 10 до 12 октомври, включително, по бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, пл. „Независимост“, бул. „Княз Мария Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Оборище“ и множество други ключови улици и булеварди в града.

Обществените транспортни линии ще се движат по променени маршрути по време на маратона. Автобуси, тролейбуси и трамваи ще преминават през обходни маршрути и временни спирки, включително транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“. Някои линии ще бъдат скъсени или разделени на два маршрута за времето на маратона.

Промените в движението и маршрутите на градския транспорт ще важат от 04:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври.

Организаторите и Столична община призовават шофьорите да се съобразяват с временно въведената организация на движението и да използват алтернативни маршрути.

Цялата организация на движението, както и промените в градския транспорт може да намерите тук.

Над 8000 души от 66 страни ще се включат в 42-рото издание на Софийския маратон, съобщиха организаторите на пресконференция в зала "Родина" на Националния стадион "Васил Левски" в края на септември.