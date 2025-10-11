Създаденото в Париж китарно дуо „Контрасти“ ще има концерт днес в Националната музикална академия

Създаденото в Париж китарно дуо „Контрасти“ ще има концерт в Националната музикална академия. Събитието е днес, 11 октомври, съобщават организаторите.

По думите им китаристите Паола Рекена и Виктор Браво предлагат неповторимо музикално преживяване, основано на контраста между двама изпълнители с различен стил: „Изящната техника и виртуозност на Паола се преплита с експресивния ритъм, перкусия и фламенко влияния в стила на Виктор, създавайки завладяваща симбиоза, която привлича широка публика“.

Дуото е създадено в Париж през 2001 г. и оттогава изнася концерти в зали като руската консерватория „Рахманинов“, Университетския град в Париж, Посолството на Испания във Франция. След години на класически репертоар, те започват да композират свои произведения и през 2021 г. издават албума „Световни ритми“.

В София дуото ще представи програма, съчетаваща творби на класически испански композитори като Гранадос и Файя, както и собствени композиции, вдъхновени от музикалните традиции на Южна Америка, Източна Европа, сефарадската култура и фламенкото.

Паола Рекена завършва висшето си музикално образование в консерваторията в Аликанте и в École Normale de Musique de Paris, където учи при Игнасио Родес и Алберто Понсе. Носителка е на редица международни награди от конкурси в Беникасим, Шарлероа, Ла Еррадура, Хаен, Хувентудес Мусикалес де Еспаня и др. Изнася концерти като солист в Испания и в други държави, а от 2007 г. редовно записва за испански телевизии като TVE1, TVE2, Tele5, FDF и Canal Sur.

Виктор Браво е възпитаник на консерваторията в Мурсия и École Normale de Musique de Paris, където учи при Антонио Х. Менгуал и Алберто Понсе. Канен е като солист в Португалия, Италия, Белгия и Франция. Преподава в различни консерватории в Испания и Франция. Опитът му като фламенко китарист в консерваторията по танци в Мурсия оформя уникалния му композиторски стил, белязан от ритмична експресия и богати хармонии.

/ДД