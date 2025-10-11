Босненската Република Сръбска се оборудва със системи за киберсигурност от Китай и Русия

Директорът на Агенцията за информационни и комуникационни технологии на Република Сръбска Дражен Вишнич потвърди вчера, че при реализирането на договор с китайската компания ЕЛИНК (ELINC) - освен техния хардуер и софтуер - ще бъдат използвани руски модели за сигурност и израелско обучение, пише босненското издание „Капитал“.

ЕЛИНК е собственост на компанията „Чайна електроникс корпорейшън“ China Electronics Corporation (CEC), която е под американски санкции заради връзките си с китайския военно-промишлен комплекс.

Правителството на Република Сръбска казва, че софтуерът на ЕЛИНК ще осигури киберзащита на всички институции на страната, а също така на децата чрез софтуерно филтриране на интернет, но липсата на прозрачност и ограничените средства за надзор предизвикват притеснения, свързани с евентуално осъществяване на следене в интернет.

Заобикаляйки редовните процедури за обществени поръчки, проруското правителство на Република Сръбска подписа с ЕЛИНК 10-годишен договор на стойност малко над 29 милиона евро през юни 2024 г., за който обществеността научи едва благодарение на медийни публикации, писа „Болкан инсайт“.

Съгласно договора ЕЛИНК ще инсталира софтуер за киберсигурност в 780 обществени институции в Република Сръбска.

След като сделката стана известна, правителството заяви, че благодарение на нея личните данни ще бъдат по-добре защитени след няколкото кибератаки срещу държавни институции, включително системата за здравеопазване, при които данните на стотици хора бяха предложени за продажба в „тъмната мрежа“.

Властите казват, че поради санкциите на САЩ срещу отстранения от поста президент на Република Сръбска Милорад Додик, семейството му и редица негови политически съюзници, не са имали друг избор, освен да се обърнат към Китай.

Критици на сделката с ЕЛИНК казват, че изборът е неразумен, а липсата на прозрачност притеснителна.

В отговор на въпрос на журналист на изданието „Капитал“ по време на семинар Вишнич подчерта, че китайците имат най-добрата система, а руснаците организационни техники и че няма как да се злоупотреби с технологията срещу гражданите и медиите.

„Руснаците са разработили много добри механизми за контрол и надзор по отношение на защитата на децата, искаме да приложим тяхната практика при нас. Става въпрос за интеграция, те имат страхотни механизми. Китайците имат най-добрата система. С израелците вече си сътрудничим чрез „Сайбър академия“. Тук няма агресивен софтуер“, заяви Вишнич.

По думите му всичко това се прави с цел защита на критичната инфраструктура на държавата.

Той каза също, че е разработен специален пакет за защита на децата от вредно съдържание в интернет.

По думите му софтуерът няма да бъде използван за контрол върху медиите, но не можа да обясни защо това не е подкрепено от адекватна регулация и защо обществеността почти няма информация за това какво предстои, отбелязва „Капитал“.

На въпрос дали има независим надзор за потенциални злоупотреби, който да контролира работата на онези, които ще имат достъп до телефони, компютри, системи, Вишнич каза, че обмисля такъв модел и подчерта, че никой няма да има достъп до данните.

Юристът Александър Йокич казва пред „Капитал“, че най-големият проблем с тези планове на правителството е това, че няма никаква рамка и независим надзор, който да попречи на евентуални злоупотреби и ограничаване на свободите на хората.

„Нямаме независими надзорни органи, дори не знаем как биха били избрани, а доставяме решения, които ще бъдат оставени в ръцете на определени длъжностни лица. Така лесно може да се злоупотреби – лично или на институционално ниво“, каза адвокат Йокич.

Анализаторката Таня Топич каза, че досегашният опит на Република Сръбска показва, че гражданите не могат да имат доверие в непрозрачни институции. По думите ѝ това, което буди съмнение в демократичните намерения и грижата за гражданите на властите, е „триъгълникът от участващи държави - Израел, Китай и Русия“.

Това са авторитарни системи, които поставят собствените си граждани под много строго наблюдение от службите за сигурност и разузнаването. Това не ми вдъхва никакво доверие. Обясненията, които ни дадоха, бяха твърде неясни и неубедителни“, каза Топич пред „Капитал“.

Според наличната информация до 2027 г. планът е да се създадат 15 мрежови хъба в Република Сръбска, свързани с център за данни във Факултета по електротехника в град Източно Сараево в Република Сръбска и основен център за поддръжка в Крагуевац, Сърбия. За работата по плана се обучават кадри в „Сайбър академия“ в сътрудничество с израелци.

Посолството на САЩ в Сараево предупреди през 2024 г., че проектът поражда сериозни опасения и носи рискове за жителите на Република Сръбска, особено като се вземе предвид това, че правителството на Република Сръбска е избрало компания, свързана с военно-промишления комплекс на Китай, вместо алтернативи с по-добра репутация.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), тя е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.