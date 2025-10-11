Шестима художници и един арт критик събират в изложба „Фрагменти от пространства“

Художниците Деница Михайлова, Боряна Боко, Велина Гребенска, Илиан Урумов, Кирил Киров и Диян Ангелов, заедно с арт критика Румена Калчева се събират в „Неформален арт колектив“ и изложбата „Фрагменти от пространства“. Тя ще бъде открита днес, 11 октомври, в столичната Gallery 65, съобщават от екипа.

Те се събират още през пандемията, обединени от общите си интереси и желанието да помагат на художниците в трудните времена. С тази своя първа изложба колективът заявява себе си и своето място в изложбения живот на столицата. Различни като стилове изкуство, но обединени именно от своето разнообразие като творчески подход и използване на материалите, петимата автори съумяват да се допълват взаимно и да звучат като едно цяло, казват още от екипа.

По думите им живописните платна на Деница Михайлова обединяват творческия й усет към природата, изразена в прозрачността на водната повърхност, ефирността на въздуха, пресъздадени в нейния характерен поантилистичен стил. Боряна Боко ще покаже в изложбата последните си експерименти с различни непотребни на пръв поглед материали, които след нейната намеса се превръщат в любопитни триизмерни обекти, битуващи на границата между живопис, инсталация и пано. Велина Гребенска носи колорита в себе си и това се вижда от пръв поглед в нейните абстрактни и геометризирани пейзажи, вдъхновени от природата, безкрайните житни поля и морето, край което в момента живее, разказват организаторите.

Илиан Урумов представя част от серия дигитални отпечатъци, вдъхновени от ефирността на птичите пера, разчупени композиционно с различни по цвят и форма подложки. „Дизайнерският му усет и безупречните цветови комбинации способстват за цялостното усещане от творбите му“, казват от екипа. Те посочват, че Кирил Киров показва няколко от характерните си сюрреалистични творби, в които апокалиптичното усещане се засилва от „метафизичното“ усещане за изоставеност и безнадежност, както и от липсата на човешкото присъствие в тях. Диян Ангелов също работи в сферата на дигиталната графика и в изложбата се включва с три творби от серията си Star tale, вдъхновена от небесната карта, зодиака и принципите на златното сечение, казват още от екипа

По време на откриването арт критикът Румена Калчева, също част от колектива, ще разкаже повече за това какво събира тези автори и как взаимната подкрепа и любов към изкуството могат да ни движат напред в трудните моменти, анонсират още организаторите.

