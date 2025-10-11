Поетично-музикална вечер представя „Опитомяване на съня“ от Катя Андреева

Поетично-музикална вечер представя „Опитомяване на съня“, втората книга на Катя Андреева. Събитието е днес, 11 октомври, съобщават домакините от къща музей „Панчо Владигеров".

Участват Андрея Мирчев (тенор), Валерия Мирчева (мецосопрано) и Надежда Малчева (пиано). Текст ще са в изпълнение на авторката, както и на Валерия Мирчева и Силвана Павлова.

„Символика, метафори и аромат на поетична есеистика. Когато сънуваме, тялото е в покой, ала съзнанието ни създава онази свобода, в която малкото се уголемява, голямото изглежда незначително, тъжното е толкова вярно, че престава да ни плаши, а мъдростта е така далеч от оцеляването... Ако само разумът фиксираше параметрите на логиката, може би щеше да отпадне потребността от изкуство. Тази книга е приключение, което няма за цел да забавлява, нито да наставлява - тя споделя, жестикулира с емоционалните възприятия, тича или спира, преди да взриви статуквото, там „високо в стратосферата“, казва Катя Андреева.

/ДД