Градска игра отбелязва 90 години БНР и 18 години Радио София

Интерактивната градска игра Play БНР Радио София ще стартира днес, 11 октомври, пред сградата на Българското национално радио. Инициативата, организирана съвместно от Радио София и създателите на градски игри „Вътрешен глас“, е част от честванията на 90-годишнината на БНР и 18 години от създаването на Радио София, съобщават от БНР.

Участниците ще преминат по маршрут с 10 загадки, които ще получават на мобилните си устройства. Всяка задача разкрива любопитни факти от историята на националното радио и Радио София, превръщайки играта в забавно и образователно приключение, разказват от екипа.

Те уточняват, че играта е с безплатно участие, а за включването са нужни само заредено мобилно устройство и приключенски дух. „За най-бързите и наблюдателни участници ще има награди, а за всички – незабравимо преживяване“, казват организаторите.

След официалното откриване играта ще остане активна до края на ноември, достъпна чрез специален код през платформата. Софийското издание е част от поредица градски игри, които вече преминаха при голям интерес в Бургас, Варна и Пловдив, събирайки десетки отбори и индивидуални участници. Те съчетават забавление, бързина и познания, като едновременно с това преоткриват знакови места от историята на радиото, посочват още от екипа.

