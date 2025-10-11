В хърватския адриатически град Сплит цените на апартаментите са били най-високи миналата година, според проучване

Цените на апартаментите в Хърватия миналата година са нараснали спрямо предходната в 22 от 23 големи града, за които има достъпни данни, сочи анализ на Икономическия факултет в Загреб, цитиран от хърватското издание „Вечерни лист“.

Най-скъпи са били апартаментите в адриатическия град Сплит, където средната цена на квадратен метър е била 3728 евро, следва Дубровник, също на Адриатическо море, със средна цена от около 3217 евро на квадратен метър.

Средни продажни цени на апартаменти в диапазона от 2000 до 3000 евро на квадратен метър са постигнати в столицата Загреб (2751 евро), Риека (2394 евро), Задар (2222 евро), Шибеник (2060 евро) и Велика Горица (2016 евро).

Пазин, Западна Хърватия, е бил единственият от по-големите хърватски градове, в които не е отчетена промяна в цените на апартаментите.