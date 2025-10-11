Националното турне на Лили Иванова преминава през Перник тази вечер. Певицата излиза на сцената в многофункционалната зала „Борис Гюдеров“ в града.

Концертите са със специалното участие на Grand LI Orchestra, с диригент Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Тазгодишното национално турне на Лили Иванова започна на 14 февруари в софийския клуб Joy Station. След това тя изнесе концерт на 19 май в Народния театър „Иван Вазов“, на 13 юли в Летния театър във Варна и на 15 юли в Летния театър в Бургас. След Пловдив турнето продължава с извънреден концерт на 11 октомври в Перник, а финалът е на 12 и 13 декември в зала 1 на НДК в София.