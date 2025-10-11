Национално издателство „Аз-буки“ с премиера на детска книга

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ ще представи детската книга „Вълшебните обувки на Кая“ днес, 11 октомври, в Детския отдел на Столична библиотека. Това е първата книга на български език за деца с еквиноварус (вродено или придобито изкривяване на стъпалото). Автор на книгата е журналистката Диляна Кочева, а илюстрациите са дело на талантливата Ина Кьорова.

Второто представяне на „Вълшебните обувки на Кая“ ще бъде на 18 октомври 2025 г. в зала Студио 1 на Радио Пловдив. Входът за двете събития е свободен.

„Вълшебните обувки на Кая“ е приказна история за малко момиче, което всяка вечер трябва да носи специални обувки заради състояние, наречено еквиноварус. Заболяването се среща при 1 на всеки 1000 новородени деца и често остава тема, за която не се говори. В България все още дори няма официална статистика за точния брой деца с това заболяване.

За щастие, еквиноварусът е напълно лечим след операция и обездвижване с поредица от гипсове, но за да не се стигне до рецидив (стъпалата на децата да се върнат в позицията, в която са се родили), децата трябва да носят специални обувки за сън.

Историята в книгата е вдъхновена от реалния живот на дъщерята на Диляна –малката Кая, която се е родила с еквиноварус и всяка вечер трябва да спи с обувки. Главният герой в илюстрациите на Ина са обувките за сън, а предизвикателството със слагането им всяка вечер преди лягане е пресъздадено като приключение до вълшебни земи и красиви места.

Специален гост на премиерата в София ще бъде певицата и тв водещ Александра Раева. Сред участниците ще бъдат авторът на книгата Диляна Кочева, художничката Ина Кьорова, Емил Спахийски – директор на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Анна Влаева – специалист и консултант по ранно детско развитие и сертифициран извънсъдебен медиатор, и Борислава Борисова – майка на 6-месечната Тея, която е с еквиноварус.

Организаторите на събитието са подготвили много изненади за малки и големи.

Информация за редакторите:

За автора

Диляна Кочева работи като редактор във вестник „Аз-буки“. Решава да напише „Вълшебните обувки на Кая“, след като у дома се сблъсква със следния казус – дъщеря ѝ Кая отказва да носи своите обувки за сън. Причината за това е, че след като тръгва на детска градина, момичето вижда, че другите деца не носят такива обувки. Диляна не успява да намери детски книги за деца с еквиноварус на български език и се заема със задачата да напише такава книга. Не определя себе си като детски автор, но истински вярва, че всяко дете трябва да бъде герой в приказка – в своята собствена приказка.

За илюстратора

Ина Кьорова е илюстратор и графичен дизайнер. Родена и израснала в малък планински град, тя живее и твори в София вече повече от десет години. Още по време на следването си по графичен дизайн открива страстта си към илюстрацията за деца — и това я насочва към професионален път в света на книгите.

Ина е мечтaтел, който вярвa в чудесa и в силaтa нa хубaвите мисли. Вдъхновява се от хората около себе си, от магията на обикновените неща и от вълнуващите и необичайни истории.

За издателя

Новата книга на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ е първата детска книга на български език за деца с еквиноварус. Издателството е специализирано в печата на научна и периодична литература. Застава със знака си зад изданието, за да даде гласност на социално значима тема.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Национално издателство "Аз-буки")