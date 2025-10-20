Националният фестивал "Театър без граници" беше открит в Самоков

Тази вечер бе открито 12-ото издание на Националния театрален фестивал „Театър без граници“ в Самоков за любители театрали. Той ще продължи до събота. На сцената ще се качат състави от различни краища на страната.

Жури с председател театралният критик Богдана Костурков и членове - актьорите Станислав Пищалов и Иван Танев, ще оценяват съставите. Ще бъдат изиграни около 15 постановки.

Фестивалът бе открит от кмета на общината Ангел Джоргов, който каза, че читалище-паметник „Отец Паисий - 1859“ е една от институциите с най-голяма дейност в цялата страна. Той посочи, че усилията на читалищните дейци са ценени и пожела успех.

Председателят на журито Богдана Костуркова каза, че през следващите шест дни ще се сподели радостта на любителите театрали, ще се насладим на тяхното изкуство и ще бъдем съпричастни към техните успехи.

Председателят на самоковското читалище Стоян Пашов отбеляза, че е много трудно за 12-и път да застане на тази сцена, да открие фестивала на любителските театри и да каже нещо различно от това, което си казал през изминалите 11 години. Той благодари на Община Самоков за финансовата помощ и посочи, че не е лесно да се организира такова събитие.

Първи на сцената преди официалното откриване на сцената се качиха актьорите от Сдружение „Арт асоциация Водолей“ от София, като представиха пиесата „Индже“ от Йордан Йовков. След официалното начало на форума зрителите гледаха пиесата „Аладин“ на Самоковската театрална школа. Продукцията не участва в конкурсната програма.