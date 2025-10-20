Синдикатът на актьорите на Бродуей подписа споразумение с асоциацията на продуцентите

Синдикатът, представляващ хиляди актьори от Бродуей, постигна ново временно трудово споразумение с Broadway League - асоциацията, която представлява собствениците, продуцентите и операторите на театри, предаде Асошиейтед прес. Синдикатът на музикантите продължава да преговаря с асоциацията.

Профсъюзът на актьорите, който защитава правата на над 51 000 членове, включително певци, актьори, танцьори и сценични мениджъри, съобщи, че е постигнал ново тригодишно споразумение по въпроси като здравните грижи, графиците на работа и др. Временният документ трябва да бъде ратифициран от членовете, за да влезе в сила, отбелязва Асошиейтед прес.

„Радваме се, че постигнахме временно споразумение по въпроси, с които и двете страни се съгласиха“, казва Джейсън Лакс, президент на Broadway League.

Но асоциацията, която представлява собствениците, продуцентите и операторите на театри и Американската федерация на музикантите Local 802, която защитава интересите на 1200 музиканти, още не са постигнали споразумение. Профсъюзът е гласувал в полза на разрешение за стачна готовност, докато текат преговорите. Досега членовете на двата синдиката работят при изтекли контракти - договорът на музикантите изтече на 31 август, а на актьорите на 28 септември, припомня Асошиейтед прес.

Временният пробив между продуцентите и актьорите беше приветствано, тъй като евентуална стачка можеше да обхване Бродуей, точно когато изглеждаше, че се е възстановил след пандемията от КОВИД – 19.

Сега във фокуса са музикантите. Изпълнителният директор и главен преговарящ от актьорския синдикат Ал Винсент-младши каза в изявление, че „даваме пълната си подкрепа на AFM Local 802, докато те работят с Broadway League за постигане на сделка, която да предотврати стачката“, отбелязва Асошиейтед прес.