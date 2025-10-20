Подробно търсене

Синдикатът на актьорите на Бродуей подписа споразумение с асоциацията на продуцентите

Теодора Йорданова
Синдикатът на актьорите на Бродуей подписа споразумение с асоциацията на продуцентите
Синдикатът на актьорите на Бродуей подписа споразумение с асоциацията на продуцентите
Снимката е илюстративна: AP Photo/Charles Sykes, File
Ню Йорк,  
20.10.2025 19:35
 (БТА)

Синдикатът, представляващ хиляди актьори от Бродуей, постигна ново временно трудово споразумение с Broadway League - асоциацията, която представлява собствениците, продуцентите и операторите на театри, предаде Асошиейтед прес. Синдикатът на музикантите продължава да преговаря с асоциацията.

Профсъюзът на актьорите, който защитава правата на над 51 000 членове, включително певци, актьори, танцьори и сценични мениджъри, съобщи, че е постигнал ново тригодишно споразумение по въпроси като здравните грижи, графиците на работа и др. Временният документ трябва да бъде ратифициран от членовете, за да влезе в сила, отбелязва Асошиейтед прес.

„Радваме се, че постигнахме временно споразумение по въпроси, с които и двете страни се съгласиха“, казва Джейсън Лакс, президент на Broadway League.

Но  асоциацията, която представлява собствениците, продуцентите и операторите на театри и Американската федерация на музикантите Local 802, която защитава интересите на 1200 музиканти, още не са постигнали споразумение. Профсъюзът е гласувал в полза на разрешение за стачна готовност, докато текат преговорите. Досега членовете на двата синдиката работят при изтекли контракти - договорът на музикантите изтече на 31 август, а на актьорите на 28 септември, припомня Асошиейтед прес.

Временният пробив между продуцентите и актьорите беше приветствано, тъй като евентуална стачка можеше да обхване Бродуей, точно когато изглеждаше, че се е възстановил след пандемията от КОВИД – 19.

Сега във фокуса са музикантите. Изпълнителният директор и главен преговарящ от актьорския синдикат Ал Винсент-младши каза в изявление, че „даваме пълната си подкрепа на AFM Local 802, докато те работят с Broadway League за постигане на сделка, която да предотврати стачката“, отбелязва Асошиейтед прес.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

01.10.2025 10:12

Синдикатът на актьорите от Бродуей се готви за стачни действия

Актьорите от Бродуей се готвят да напуснат сцената в рамките на стачка, която ще спре 32 сценични продукции, тъй като посещаемостта на театрите наближава пиковия си сезон, според актьорския синдикат, съобщи агенция Ройтерс. Actors' Equity, синдикат,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:27 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация