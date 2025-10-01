Синдикатът на актьорите от Бродуей се готви за стачни действия

Актьорите от Бродуей се готвят да напуснат сцената в рамките на стачка, която ще спре 32 продукции, тъй като посещаемостта на театрите наближава пиковия си сезон, предаде Ройтерс, като цитира профсъюзната организация.

Синдикатът, който представлява 900 артисти и сценични мениджъри от Бродуей, заяви, че все още не е постигнал споразумение за нов трудов договор с Broadway League - асоциацията, която представлява собствениците, продуцентите и операторите на театри. Преговорите продължават, въпреки че действащият тригодишен договор изтече на 28 септември. Основен въпрос в преговорите е здравеопазването и приносът, който Broadway League прави към здравния фонд на профсъюзната организация, отбелязва Ройтерс.

Ал Винсънт-младши, който представлява бродуейските актьори, каза, че синдикатът иска от работодателите да увеличат вноските към здравния фонд, който се очаква да е в дефицит до следващия май. Размерът на вноските не е променян повече от десетилетие, дори когато по-малките регионални театри в Канзас и Айдахо често плащат повече, каза Винсънт, цитиран от Ройтерс.

Broadway League публикува изявление, в което се казва, че продължава да работи за постигане на споразумение. „Всички искаме да запазим магията на Бродуей за нашата публика“, казаха от организацията пред Ройтерс. „Продължаваме добросъвестните преговори със синдиката на актьорите".

Други сектори на развлекателната индустрия също бяха разтърсени преди време, след като холивудски актьори и сценаристи стачкуваха през 2023 г., борейки се за по-добро възнаграждение в ерата на стрийминг телевизията и за ограничения върху използването на изкуствен интелект. Актьори, ангажирани с видеоигри, също организираха почти едногодишна стачка, търсейки защита срещу използването на изкуствен интелект, припомня Ройтерс.

Последната голяма стачка на бродуейските актьори беше през 1968 г., когато тридневен спор доведе до отмяна на 19 представления. Тогава кметът на Ню Йорк се намеси и помогна на двете страни да постигнат споразумение, припомня Ройтерс.