Стачката в Холивуд разбърква графика на киното и телевизията

Дядо Коледа няма да дойде в Холивуд тази година, предаде Ройтерс.

"Скъпи Дядо Коледа" - комедията на братя Фарели за момче, което случайно изпраща писмо до Сатаната вместо до добрия старец, няма да стигне до киносалоните този празничен сезон.

Филмът е една от многото жертви на продължителната стачка на актьорите, която накара развлекателната индустрия в САЩ да изпадне в шок от едно от най-продължителните прекъсвания на работата в нейната история.

Стачката, която навлезе в 14-ата си седмица, разбърка графика на филмите за следващата година и забави завръщането на телевизионни комедии и драми в праймтайма.

Филмовите и телевизионни сценаристи прекратиха 148-дневната си стачка, но преговорите между актьори и студиа се провалиха миналата седмица и двете страни казаха, че остават далече една от друга по редица въпроси. Планове за нови преговори няма.

Излизането на големи продукции като "Мисията невъзможна: Пълна разплата - част втора", "Гладиатор 2" и "Ловци на духове: Наследство 2" беше отложено заради стачката, както и на биографичния филм за легендата на регето "Боб Марли: Една любов", около който се вдигаше ранен оскаров шум.

Други филми, като например романтичната комедия "Всеки, освен теб" ("Anybody But You"), все още се придържат към декемврийския календар за премиерите си, но и тяхното излизане може да бъде отложено, ако звездите им продължат да стачкуват и не могат да участват в промотирането им, разкриват за Ройтерс осведомени източници.

"Целият календар на премиерите ще бъде разбъркан", казва ръководител на студио, говорейки за две големи продукции и продължение на анимационен филми, плановете за излизането на които са "отишли на вятъра". "Цялото това нещо е гигантско кубче на Рубик".

Ситуацията налага и промени в инвестиционните стратегии, тъй като преустановяването на работата в Холивуд спря няколко високобюджетни студийни проекта. Вместо това филмови финансисти подкрепят продукции извън Северна Америка, включително следващия филм на режисьора Гай Ричи с участието на Джейк Джиленхол и Хенри Кавил, който се снима в Испания.

Конгломератът "Уорнър Брадърс Дискавъри", който отложи излизането на продължението на "Дюн" от ноември за март, намали прогнозите си за очакваните приходи.

Очаква се други студия да представят отчет за финансовите последици от стачката по време на предстоящи разговори с инвеститорите през следващите няколко седмици.

Сред най-тежко засегнатите са независимите продуцентски компании, чийто жизнен цикъл се състои в доставянето на филми и телевизионни предавания. След като предприеха редица мерки за намаляване на разходите, те започнаха да обмислят съкращения, казват няколко ръководители на компании.

Ръководствата на телевизиите се надяват да се върнат към производството през декември или най-късно до февруари или март, за да подготвят съкратен сезон на предавания в праймтайма, като половинчасовите комедии ще се върнат в ефир по-бързо от едночасовите драми. Сценаристите вече подготвят сценарии.

В същото време програмните директори приемат нестандартни резервни планове за запълване на екранното време, като например риалити шоу, вдъхновено от хитовата поредица "От местопрестъплението".

Съществуват и опасения, че ако спирането на работа продължи, излизането на някои големи студийни продукции, планирани за догодина, ще се отложи за 2025 г., в резултат на което зрителите ще изгубят навика си да ходят на кино. Разпространителите са загрижени за това как да запълнят киносалоните през втората половина на 2024 г., след като по думите им "Няма нищо в производство".