Фестивалът „Банатски вкусотии – традициите на моето село“ ще събере над 250 участници в никополското с. Асеново

В село Асеново, община Никопол, ще се проведе 14-ото издание на кулинарно-фолклорния фестивал „Банатски вкусотии – традициите на моето село“. Очаква се в него да се включат 245 участници, сред които около 50 деца. Ще бъдат представени над 170 вида храни. Това съобщиха за БТА от кметството в Асеново, което заедно с местното читалище „Петър Парчевич – 1927“ е организатор на събитието.

В рамките на фестивала ще се проведе конкурсът „Аз приготвих банатски вкусотии“. Жури ще дегустира и оцени представените ястия, като ще връчи награди в два раздела – за гозба и за тестено изделие. Най-добрият участник ще получи приз „Майстор на банатско ястие“.

Посетителите ще могат да видят и изложбата „Кулинарно вдъхновение 2025 – годината на хляба“, в която ще участват над 20 изложители.

Програмата на фестивала включва демонстрационно ателие за приготвяне на банатски специалитети, детска работилница, както и забавното състезание по рязане на лук „През сълзи към победата“, което се провежда традиционно всяка година.

Част от празника ще бъдат и фолклорна програма, както и литургия в храм „Света Троица“.

Откриването е утре в 9:00 ч. на централния площад в селото. Организаторите канят всички ценители на автентичната кухня да станат част от този кулинарен празник.