Една от версиите, по които се работи за тежката катастрофа в столицата тази сутрин между автобус и кола, е несъобразена скорост, казаха от СДВР

Една от версиите, по които се работи за тежката катастрофа в столицата тази сутрин между лек автомобил и автобус, е несъобразена скорост, съобщи пред журналисти комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Той обясни, че тази нощ около 1:46 ч. на телефон 112 е получен сигнал за тежко транспортно произшествие на бул.“Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата. Автобус от линията на градския транспорт, движещ се по „Възкресение“ в посока бул. „Ал. Стамболийски“, изчаква на червен сигнал на светофара на кръстовището на „Възкресение“ и „Константин Величков“, когато лек автомобил „Ауди“ RS5 причинява произшествието, обясни комисар Цурински. Има един загинал пътник в автобуса и още 6 пострадали, от които трима са с опасност за живота към момента.

Скоростта, с която се е движел водачът на леката кола, ще бъде установена с автотехническа експертиза, има образувано досъдебно производство, посочи още той.