Близо 480 пожара са регистрирани във Врачанско за последните два месеца и половина

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Враца (2 август 2025) Пожар в местността Стублата, край Враца, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
15.08.2025 09:03
Близо 480 пожара са възникнали в област Враца в периода от 1 юни до началото на тази седмица, казаха за БТА от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН). От тях 245 са били извън урбанизирани територии. Унищожени са 72 дка иглолистна гора, 915 дка широколистна гора, 13 тона фураж, 72 дка лесонепригодни площи, 4000 бали фураж, 1 дка окосен фураж и общо 427,3 дка посеви пшеница и ечемик. От началото на годината е установен един подпалвач, но не е санкциониран поради това, че е с психически проблеми. 

По отношение на превенцията за отчетния период са извършени 614 проверки за съответствието на обекти и строежи с правилата и нормите за пожарна безопасност, посочиха още от РДПБЗН Враца.

Оттам коментираха, че за почти всички пожари, които са в близост до населени места, кметовете на кметства са оказвали съдействие. Осигурявали са водачи, познаващи добре пътищата в землищата, организирали са и спонтанни доброволци, които не са регистрирани по реда на Наредбата за доброволните формирования. 

