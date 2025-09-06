Заради пожар е ограничено движението по международен път Е79, близо до входа на Враца

Ограничено е движението по път I-1 Монтана – Враца в района на Бели извор заради пожар, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От пътната агенция призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходен маршрут Монтана – Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Враца и обратно.

На място трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Близо 480 пожара са възникнали в област Враца в периода от 1 юни до средата на месец август, сочат данни от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН). От тях 245 са били извън урбанизирани територии. Унищожени са 72 дка иглолистна гора, 915 дка широколистна гора, 13 тона фураж, 72 дка лесонепригодни площи, 4000 бали фураж, 1 дка окосен фураж и общо 427,3 дка посеви пшеница и ечемик.

Преди седмица на същата отсечка в катастрофа загина турски гражданин.