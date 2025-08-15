Противопожарни екипи в Гърция и Албания се борят да овладеят горските пожари, възползвайки се от по-спокойните ветрове, които забавиха пламъците, въпреки че голяма част от Южна Европа остава изложена на висок риск при горещи и сухи условия, предаде Асошиейтед прес.

Спадът в скоростта на вятъра позволи на противопожарните самолети в Гърция да увеличат пускането на вода, концентрирайки се върху съществуващите пожарни зони, вместо да преследват бързо движещи се фронтове. Властите предупредиха, че екстремните температури вероятно ще се запазят.

Противопожарната служба съобщи, че голям пожар извън южния пристанищен град Патра е овладян в покрайнините на градските райони след мащабно разполагане на екипи. Трима души са арестувани във връзка с пожара, който според властите може да е бил умишлено запален.

Силните ветрове в Гърция се преместиха в различни части на страната вчера. Гръцкият министър на гражданската защита Йоанис Кефалогианис заяви, че властите се подготвят за вероятността от нов кръг от големи пожари.

„При такива условия дори една-единствена искра е достатъчна, за да предизвика неконтролируем пожар“, каза той пред репортери. „Тази комбинация от метеорологични и географски фактори не ни оставя място за задоволство.“

Гражданската защита на Европейския съюз заяви, че е отговорила на искания за помощ тази седмица от Гърция, Испания, България, Черна гора и Албания, изпращайки противопожарни самолети и хеликоптери от други държави членки. Те посочиха, че вече е активирала помощ 16 пъти на фона на горските пожари това лято, след като европейските страни бяха засегнати от „голям брой катастрофални горски пожари“.

Броят на избухналите пожари за 2025 г. вече съвпада с общия брой на горските пожари през целия пожарен сезон на 2024 г., според данни на Гражданската защита на ЕС.

В Албания горските пожари в централните и южните части на страната бяха овладени, след като унищожиха над 200 домове. Премиерът Еди Рама обеща, че полицията ще работи „денем и нощем“, за да залови заподозрени подпалвачи, обвинявани от правителството за причиняването на някои от пожарите.