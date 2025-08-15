Подробно търсене

Петролът поевтинява леко преди срещата между Тръмп и Путин

Бойчо Попов
Снимка: AP Photo/Charlie Riedel
Сингапур,  
15.08.2025 08:46
 (БТА)
Цените на петрола отбелязаха лек спад в азиатската търговия в петък след рязкото поскъпване в предходната сесия, като вниманието е насочено към ефекта, който предстоящата среща между лидерите на САЩ и Русия може да има върху световното предлагане, предаде Ройтерс.

Към 8:30 ч. българско време фючърсите на сорта Брент с доставка през октомври се понижиха с 0,30 процента до 66,64 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол – с 0,39 процента до 63,71 долара за барел. В четвъртък и двата контракта поскъпнаха с близо 2 процента, но остават на път към седмица без съществена промяна в цените.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат днес в Аляска, за да обсъдят условията за прекратяване на огъня в Украйна. В сряда Тръмп предупреди за „тежки последици“, ако Путин не се съгласи на мир, и заплаши с високи мита основните купувачи на руски петрол – Индия и Китай.

Според анализатори по-строги ограничения върху износа на енергийни ресурси от Русия биха могли да задълбочат недостига на доставки, особено в Европа и части от Азия, които продължават да разчитат на руски суров петрол и рафинирани продукти. Пазарното въздействие би могло да се промени рязко, ако САЩ облекчат санкциите или предложат частични отстъпки в замяна на компромиси от страна на Москва.

Днешният спад в цените отразява и данните за индекса на производствените цени в САЩ, който надхвърли очакванията и охлади прогнозите за значително понижение на лихвените проценти от Федералния резерв през следващия месец. Пазарите все още разглеждат намаление на лихвите през септември като най-вероятно, но след публикуването на данните вероятността за понижение с половин процентен пункт почти изчезна, а очакванията за намаление с четвърт пункт се намалиха.

В центъра на вниманието на инвеститорите остават и макроикономическите данни от Азия. Данните от петък показаха, че японската икономика е нараснала повече от очакваното през второто тримесечие благодарение на устойчив износ и капиталови разходи въпреки митническия натиск от САЩ. По-силните резултати могат да засилят аргументите в полза на евентуално затягане на паричната политика от Японската централна банка.

В Китай промишленото производство през юли се оказа под очакванията, тъй като външното търсене отслабна след изтегляне на вноса заради американските мита. Продажбите на дребно също разочароваха, отразявайки слабост в потребителските разходи.

/БП/

