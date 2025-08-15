Териториалното поделение на НОИ в Габрово започва информационна кампания във връзка с въвеждане на еврото

Териториалното поделение на НОИ в Габрово започва информационна кампания и срещи във връзка с въвеждане на еврото. Това съобщи за БТА Ана Иванова, директор на Териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Габрово.

„В момента сме в контакт с кметовете на малките населени места и ръководствата на домовете и дневните центрове за стари хора на територията на област Габрово с цел организиране на посещения и провеждане на разяснителна кампания на тези места. Целта ни е да информираме хората за промените, свързани с влизането на еврото от 1 януари 2026 г. и по възможност предпазване на повечето от тях от опити за злоупотреби и измами“, посочи пред БТА Иванова.

Директорът на Териториалното поделение на НОИ в Габрово посочи, че превалутирането ще се извършва по утвърден ред в търговските банки, Българската народна банка, а там, където няма клон на търговска банка, от пощенските станции, като на служителите им ще бъде изрично указан редът за обмяна.

„До края на годината всички плащания, които се извършват от НОИ, ще бъдат само в български лева. Призоваваме хората да са внимателни и ако имат съмнения за злоупотреба, да сигнализират Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията Националната агенция за приходите или да се свържат с най-близкото поделение на НОИ“, допълни Иванова.