Парламентарните групи, които подкрепят правителството, показаха нов стил, каза председателят на парламента Наталия Киселова

Парламентарните групи, които подкрепят правителството, показаха нов стил - да седнем и да видим кои са проблемите и по кои въпроси можем да намерим общ език. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова във Велико Търново, където ще присъства на тържествения концерт–спектакъл по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина“. Събитието е част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България и се провежда на площад „Цар Асен I” пред хълма Царевец.

„Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е. Ние продължаваме да работим с онези групи, които подкрепят правителството и решават проблемите на хората. Парламентарният контрол днес го доказа”, каза още председателят на Народното събрание.

Народните представители се събраха в сряда на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, на което парламентарните групи обявиха приоритетите си.

Наталия Киселова коментира и визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. „България е първата държава, която е признала Китайската народна република. Традиционно добрите отношения между нашите две страни продължават до днес и в този смисъл да бъде поканена българска делегация е уважение към България. Не виждам нищо укоримо. Критикуват тези, които не са поканени", отбеляза тя.