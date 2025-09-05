Нямам никакво намерение да подавам оставка, визитата в Китай беше чисто партийна, заяви за БТА Атанас Зафиров

Нямам никакво намерение да подавам оставка, заяви за БТА вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров.

Вчера "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) поиска в декларация оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер във връзка с присъствието му на военния парад в Пекин на 3 септември, на който бяха също президентът на Руската федерация Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.

Реакцията, която виждам, е до голяма степен политически мотивирана, коментира по този повод Зафиров. Отново заявявам, че нашата визита беше чисто партийна, допълни той. По думите му отказ на покана от подобен ранг би показала тотално неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения, издигнати в ранг на стратегическо партньорство още от юли месец 2019 г.

Поводът на събитието е победата във Втората световна война. Искам да припомня мотото на самия парад – "Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите, да ценим мира и да изградим добро бъдеще", заяви Зафиров. Поканата бе приета много преди да стане ясен съставът на участниците в честванията. Още в средата на месец юли потвърдих участието на делегацията на Българската социалистическа партия по време на прием в Китайското посолство, каза председателят на БСП и отбеляза, че активно участие в този прием са имали и хора, които сега му искат оставката. Китай и Русия имат своите отношения и не е работа на госта да казва на домакините си кой да бъде поканен и кой не, допълни той.

Зафиров заяви, че на военния парад в Пекин е бил като председател на "БСП-Обединена левица" и има решение на Изпълнителното бюро на БСП за участие в това тържествено отбелязване на 80-ата годишнина. Така и ни посрещнаха нашите приятели в Китай - като делегация на Българската социалистическа партия. Относно протокола, разбира се, че страна като Китай няма как да не уважи фактът, че аз съм заместник министър-председател на България, добави той.

По време на посещението съм се срещал с членове на Политбюро на Китайската комунистическа партия, както и с първи секретари на градски и областни комитети. В тези срещи аз по никакъв начин не съм се отклонявал от официалната позиция на нашата страна, посочи Атанас Зафиров. Още веднъж да подчертая това е партийна делегация, не е правителствена, заяви още той.

