Парламентарните групи обявиха приоритетите си в началото на есенната сесия на Народното събрание. Сесията беше открита с химна на България и този на Европейския съюз.

Моят призив към всеки един от вас е да осъзнае отговорността, която всеки и всички заедно имаме пред българските граждани, обърна се председателят на Народното събрание Наталия Киселова към народните представители.

Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни - социално неравенство, ефективно правосъдие, борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове, икономическо и социално развитие на страната, която искаме, динамика на международните отношения, посочи Киселова.

И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции, каза депутатът Тома Биков, който прочете декларация от името на парламентарната група.

В края на тази сесия предстои да приемем и първия бюджет в еврозоната, отбеляза депутатът. Очакваме работата по Плана за възстановяване и устойчивост да продължи с ритъм и целенасоченост, каквито бяха постигнати по време на предишната парламентарна сесия - както от страна на правителството, така и от страна на парламента, каза Биков. По думите му 51-вото Народно събрание ще продължи да изпълнява и задълженията си по отношение на избора на членове на регулаторни органи, които работят извън мандата си в продължение на години.

Ние, българите от групата на "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който прочете декларация от името на парламентарната група.

Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители, коментира Костадинов. В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи лидерът на "Възраждане".

От "Продължаваме промяната - Демократична България" в началото на тази пленарна сесия ще използваме предоставения ни от Конституцията инструмент - вот на недоверие, срещу завладените институции, той ще е нашият институционален отговор срещу завладяната държава. Това каза Надежда Йорданова в пленарна зала в декларация от името на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

Вместо предвидим и експертен преход към еврото, българското общество получава законодателство за извънреден административен контрол, наказателни режими и държавен юмрук върху бизнеса, и принуда, която руши доверието в институциите, блокира инвестициите и прехвърля цената върху гражданите. Българският бизнес пише наръчници за това как да се защитава, когато завладените институции го нападат, каза още Йорданова.

Парламентарната група „ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът от формацията Йордан Цонев, който прочете декларация от името на групата.

Цонев обясни, че от „ДПС - Ново начало“ ще продължат да подкрепят правителството, докато кабинетът решава проблемите на хората. Най-важният документ, който се приема през политическата парламентарна есен, е законът за държавния бюджет за следващата година. Следващият бюджет, който ще приемем, няма да бъде редови, защото ще бъде първият в евро, отбеляза депутатът.

Нека тази сесия да бъде белязана от работа, а не от блокажи, призова председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев в началото на есенната пленарна сесия на парламента.

Стойнев отбеляза, че са станали свидетели на безсмислени вотове на недоверие. Те не донесоха решение, а само блокираха работата на Народното събрание, смята той. Драгомир Стойнев коментира, че икономическата ситуация у нас също изисква отговорни решения. Именно тук е ролята на управляващото мнозинството - да е фокусирано върху политики и нормотворчество, да не допуска партийната целесъобразност да диктува дневния ред, водещи трябва да бъдат общественият интерес, стопанската стабилност и грижа за потребителите, заяви Стойнев.

Прогнозата ми е, че и петият вот на недоверие ще е неуспешен. Това каза Станислав Балабанов, зам.-председател на парламентарната група на „Има такъв народ“, който прочете декларация от името на групата.

От днес нашите приоритети в законодателната дейност ще са свързани със завършването на законодателните ни инициативи по важните за „Има такъв народ“ теми - премахването на "мъртвите души" от Изборния кодекс и въвеждане на напълно машинно гласуване с помощта на сканиращи устройства, равно прилагане на закона спрямо всички на територията на България, независимо чии граждани са, следващият бюджет да бъде максимално балансиран, окончателно приемане на новите промени в Закона за референдумите, допълни той.

Ще бъдем коректив на властта, защитник на всички български граждани и честен глас на общините, които искат свобода, а не подчинение. Това каза народният представител от "Алианс за права и свободи" (АПС) Хайри Садъков, който прочете декларация от името на парламентарната група.

По думите на Садъков България е посрещнала новата парламентарна сесия в условия на задълбочаващи се политически и социално икономически предизвикателства. Той отбеляза, че от АПС поемат отговорността да бъдат различна опозиция.

Ние сме в безпрецедентна политическа криза и безпътица. Мнозинството в парламента се състои, а правителството е създадено след поредното предателство на вашите очаквания. Решенията в тази зала и в изпълнителната власт не са вашите решения, вие гласувате, а после те казват, че нямате право на мнение. Това каза лидерът на партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев от парламентарната трибуна в декларация към българските граждани.

Според Василев „настоящата заварка от национални предатели“ ще рухне много скоро, защото „всяка порочна система е исторически обречена“.

Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание, каза от трибуната в пленарната зала Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на „Величие“.

Избрано с най-фалшифицираните избори в България това правителство е нелегитимно и води до унищожение на българския народ, заяви той. Ние сме изцяло против всяко решение на Народното събрание, всяко решение, което се приема, за да се замажат очите на хората и да се откраднат едни пари и от партии, които са уж управляващи, уж опозиция, но всъщност са в перфектна договорка, допълни Михайлов.