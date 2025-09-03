Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание, каза от трибуната в пленарната зала Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на „Величие“.

Избрано с най-фалшифицираните избори в България това правителство е нелегитимно и води до унищожение на българския народ, заяви той. Ние сме изцяло против всяко решение на Народното събрание, всяко решение, което се приема, за да се замажат очите на хората и да се откраднат едни пари и от партии, които са уж управляващи, уж опозиция, но всъщност са в перфектна договорка, допълни Михайлов.

Ситуацията в началото на новия парламентарен сезон ми прилича на ситуация от декември 1989 г., а действието се развива в Румъния, където диктаторът Чаушеску на 100% владее службите, полицията, армията, медиите, държавния апарат, каза още Михайлов. По думите му негова реч, в която той твърди, че всичко е наред и има работа за всички, се различава от мнението на обществото, а неговата участ беше трагична.

Михайлов избори проблеми, свързани с водоснабдяването, с животновъдството, с унищожени работни места. Според него в страната ни „цари своеволие, тоталитаризъм от страна на няколко човека, които са се взели за господари на страната, само защото държат част от службите, част от полицията и част от администрацията“.

Защо да се приемат закони, след като не се изпълняват, защо Народното събрание да приема закон, след като съдът ще издаде постановление и изпълнителната власт няма да се съобрази с него, какви закони правите, какво се случва, попита Ивелин Михайлов. По думите му хората знаят, "че в пленарната зала са се събрали хора, които в последните 15-16 години правят скъпо платено шоу без да има наистина такава добра актьорска игра".

Днес започна есенната сесия на 51-то Народно събрание.