Подробно търсене

ОБНОВЕНА Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание, каза Ивелин Михайлов

Десислава Пеева
София,  
03.09.2025 11:09 | ОБНОВЕНА 03.09.2025 11:44
 (БТА)

Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание, каза от трибуната в пленарната зала Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на „Величие“. 

Избрано с най-фалшифицираните избори в България това правителство е нелегитимно и води до унищожение на българския народ, заяви той. Ние сме изцяло против всяко решение на Народното събрание, всяко решение, което се приема, за да се замажат очите на хората и да се откраднат едни пари и от партии, които са уж управляващи, уж опозиция, но всъщност са в перфектна договорка, допълни Михайлов.

Ситуацията в началото на новия парламентарен сезон ми прилича на ситуация от декември 1989 г., а действието се развива в Румъния, където диктаторът Чаушеску на 100% владее службите, полицията, армията, медиите, държавния апарат, каза още Михайлов. По думите му негова реч, в която той твърди, че всичко е наред и има работа за всички, се различава от мнението на обществото, а неговата участ беше трагична.

Михайлов избори проблеми, свързани с водоснабдяването, с животновъдството, с унищожени работни места. Според него в страната ни „цари своеволие, тоталитаризъм от страна на няколко човека, които са се взели за господари на страната, само защото държат част от службите, част от полицията и част от администрацията“.

Защо да се приемат закони, след като не се изпълняват, защо Народното събрание да приема закон, след като съдът ще издаде постановление и изпълнителната власт няма да се съобрази с него, какви закони правите, какво се случва, попита Ивелин Михайлов. По думите му хората знаят, "че в пленарната зала са се събрали хора, които в последните 15-16 години правят скъпо платено шоу без да има наистина такава добра актьорска игра".  

Днес започна есенната сесия на 51-то Народно събрание. 

 

/БИ/

Свързани новини

03.09.2025 08:50

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи лидерът на партията Ивелин Михайлов

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов пред журналисти преди първото заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:03 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация