Николай Трифонов
От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи Ивелин Михайлов
Снимка: Владимир Шоков/БТА, Архив
София,  
03.09.2025 08:50
 (БТА)

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов пред журналисти преди първото заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание.

Следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза по-рано днес Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

Ивелин Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народно събрание трябва "да се разтури".

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.

 

/БИ/

