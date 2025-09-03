От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи Ивелин Михайлов

site.btaОт "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи Ивелин Михайлов
От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов пред журналисти преди първото заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание.
Следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза по-рано днес Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".
Ивелин Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народно събрание трябва "да се разтури".
Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.
/БИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина