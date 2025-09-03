Следващите дни с МЕЧ и АПС ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза Ивайло Мирчев

Следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза пред журналисти Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" преди да влезе в сградата на парламента за предстоящото заседание.

Темата на вота е противодействие на завладяната държава, това което се случва с институциите – един олигархичен кръг, който прави така, че България да не работи и те да са подчинени на конкретни хора, които са част от управлението, посочи Мирчев. По думите му единственото, което в момента може да събори кабинета, е волята на "ДПС-Ново начало", а в зала всеки може да подкрепи вота на недоверие.

На въпрос дали ще водят преговори с останалите партии Ивайло Мирчев отговори, че са водили преговори с МЕЧ и АПС, а днес от "Да, България" ще обявят план за отпор на завладяната държава.

Народните представители се събират днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание.