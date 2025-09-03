Подробно търсене

Теодора Цанева
Нека видим мотивите за евентуален вот на недоверие и ще имаме позиция на групата, каза Джейхан Ибрямов от АПС
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София,  
03.09.2025 08:37
 (БТА)

Нека видим мотивите и тогава ще имаме позиция на групата, коментира пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Джейхан Ибрямов на въпрос дали биха подкрепили пети вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков.

Той каза, че все още от „Продължаваме промяната-Демократична България“ не са водили разговори с АПС за такъв вот.

Вчера имахме заседание на парламентарната група – да получим материалите за вота на недоверие, който евентуално колегите искат да внесат, да прочетем мотивите и ще вземем решение, заяви Ибрямов. Разбира се, като група винаги сме били принципни за вотовете на недоверие, ние сме опозиция в този парламент, допълни той.

Ибрямов коментира, че доколкото знае темата на този вот е свързана предимно със сигурността. Имаме си наша позиция, ако бъде наистина внесен вот на недоверие. Ще помислим и ние за наша тема, която евентуално да бъде приобщена към този вот, добави той.

Народните представители се събират днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание. Съгласно парламентарния правилник, депутатите бяха във ваканция от 1 до 31 август.

 

 

