От "Продължаваме промяната - Демократична България" в началото на тази пленарна сесия ще използваме предоставения ни от Конституцията инструмент - вот на недоверие, срещу завладените инситутции, той ще е нашият институционален отговор срещу завладяната държава. Това каза Надежда Йорданова в пленарна зала в декларация от името на Парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" за началото на есенната сесия на Народното събрание. Чрез вота на недоверие ще разкрием детайлно режима на зависимоститте и ще убедим гражданите, че държавата може да бъде тяхна и алтернатива има, добави Йорданова. Нейната сърцевина, със силата на правото, сигурността, модерна визия за развитие и благосъстояние, основано на конкуренция и ясни правила. Това, което означава развитие на модерна България, е върховенство на правото в рамките на европейския път на България, допълни Йорданова.

Влизаме в новата сесия с държава, в която регулаторите, министерствата, МВР, прокуратура, Комисия за противодействие на корупцията и др. са овладени кадрово и нормативно. По думите й частни интереси и още по-конкретно "желанията и командите на един корпулентен играч, на който се крепи днешната власт, се осъществяват безотказно през завладените институции". Това управление трайно приема чертите на режим на институционално завладяване и е вредно за страната. Наръчник може да се напише за това какво представлява завладяната държава, следвайки примерите, които тандемът Борисов - Пеевски ни представят ежедневно, добави тя. „Единият, воден от страх и отсъствие на воля за реформи, а другият – от алчност за власт и турбо популистки левичарски нагон“. Мнозинството не решава проблеми, а скоростно назначава лоялисти, допълни тя. По думите й резултатът е траен контрол върху публичния ресурс в името на частни интереси.

Единствената правителствена управленска програма, която се изпълнява в 51-то Народно събрание, е - дългата власт се бетонира чрез ударни избори в регулаторите с кадри, чиято независимост и компетентност са публично оспорвани, каза депутатът. Резултатът според Йорданова е траен контрол върху публичния ресурс в името на частни интереси, а обществото се намира в поредица от тежки кризи. "Източници на тежката криза като тази с водоснабдяването са хроничната корупция и краденето, популизмът и некомпетентността, а корупция и кризи с пи ар не се гасят. ГЕРБ, от мандатоносител, се превърнаха в посредствена пи ар агенция на новото начало, видими са тежката безпомощност и зависимост, липсата на видимост за модернизация и реформи с дълъг хоризонт. Свикват се извънредни заседания на комисии и се приема законодателство, а върху парламента се прехвърлят отговорности на изпълнителната власт. Вместо препоръките от доклада на временната комисия, създадена по наша инициатива във връзка с безводието, да бъдат изпълнени и да се търси ресурс за мерките, които се предлагат, четвърт милион души са на воден режим", каза още Йорданова.

Взема се нов дълг, с който отново „да се храни щедрата, любима касичка на наречена Българска банка за развитие, за да се захранят през нея правилните фирми от обръчите на Пеевски и Борисов“, каза още Йорданова и допълни, че всички помнят как по времето на ГЕРБ по същата схема един милиард лева са отишли в осем фирми.

Вместо предвидим и експертен преход към еврото, българското общество получава законодателство за извънреден административен контрол, наказателни режими и държавен юмрук върху бизнеса, и принуда, която руши доверието в институциите, блокира инвестициите и прехвърля цената върху гражданите. Българският бизнес пише наръчници за това как да се защитава, когато завладените институции го нападат, каза още Йорданова.