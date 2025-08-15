Учителите са най-търсените специалисти с висше образование в Бюро по труда Враца

Учителите продължават да са най-търсените специалисти с висше образование в общините Враца и Криводол, съобщиха за БТА от Дирекция „Бюро по труда“ Враца (ДБТ).

От обявените 18 свободни работни места за учители седем са за педагози в детска градина, като за четири се изисква профил „музика“. Трима от заетите на тези места ще са на четиричасов работен ден, със заплати 926 лв. до 1 075 лв. Със същата почасова заетост ще са и учители в прогимназиален етап по общообразователни учебни предмети химия, математика, български език и физическо, за които също има обявени свободни места, със заплащане от 1066 лв. С целодневна заетост се предлагат работни места за учители по руски и английски език, информатика и компютърни науки, математика. Търсят се и двама учители за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, със заплати от 1853 лв. и 2 131 лв. Висше образование педагогика, работа с компютър и английски език са изискванията за длъжността помощник-директор по педагогическата част, със заплащане 2 401 лв.

От инженерните специалности има свободно работно място за главен инженер строителство, инженер-технолог за циментово производство, инженер-химик и инженер поддръжка с две години опит. За първата позиция заплатата е от 1850 лв. до 2 900 лв., а за останалите три - по договаряне. Търсят се и двама експерти – младши и старши, като изискванията за тях са висше образование, работа с MSOffice, с електронна поща, информационни и др. системи, а предлаганата заплата за позициите е до 2 900 лв.

И тази седмица се предлагат две работни места за психолози, но заплащането е различно – 1 853 лв. и 1 200 лв. Търсят се и двама лаборанти – медицински и рентгенов, със заплащане 1 725 лв. Има едно свободно място за оперативен счетоводител, с три години опит, като тук работодателят допуска и средно образование, а заплащането е 1500 лв. Средно образование, свързано със строителство и архитектура, се допуска и за още едно работно място – чертожник. За него се изисква и английски език, а заплащането е по договаряне. По договаряне е и заплащането, което се предлага за техник-технолог за мляко и млечни изделия. За икономисти се предлагат две работни места - завеждащ административна служба и заместник управител.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.