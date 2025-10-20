Сериозно намаление на обявените работни места на първичния пазар на труда през септември отчитат от Бюрото по труда във Враца

site.btaСериозно намаление на обявените работни места на първичния пазар на труда през септември отчитат от Бюрото по труда във Враца
Сериозно намаление на обявените работни места на първичния пазар на труда през септември спрямо август отчитат от дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) - Враца, която обслужва общините Враца и Криводол. Според предоставената на БТА информация, през месец септември работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта общо 181 работни места. Това е с 49,59 процента по-малко, в сравнение с август.
През отчетния период най-много свободни работни места са заявени от сектор образование - 71 места, преработваща промишленост - 47 места, държавно управление - 19 места, търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 14 места и други.
Равнището на безработица за изминалия месец за ДБТ - Враца е 4,79 процента и спрямо предходния август е намаляло с 0,47 процентни пункта. Отчетеното равнище за дирекцията е по-малко и от средното равнище за страната, което е 5,06 процента, и от средното за областта - 10,04 процента, съобщиха още от ДБТ - Враца.
