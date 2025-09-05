Учителите са най-търсените специалисти на пазара на труда във Враца

site.btaУчителите са най-търсените специалисти на пазара на труда във Враца
Общо 21 свободни позиции за висококвалифицирани специалисти предлага към днешната дата „Бюро по труда“ Враца (ДБТ), съобщиха за БТА от дирекцията. От тях половината са за учители. Търсят се учители в детски градини, учители по музика, по информационни технологии, по математика и по български език. Заплащането е от 926 лв. за четиричасов работен ден до 2131 за пълен работен ден. Търсят се и двама преподаватели по театрално изкуство, като заплащането е по договаряне.
По договаряне е и заплатата, която се предлага за свободната позиция на кариерен консултант, като единствено изискване за кандидатите е да са завършили висше образование.
Предлагат се три места за инженери - инженер-поддръжка с две години опит, инженер-химик и инженер-технолог в циментово производство с английски език, като заплатите и за трите позиции са по договаряне. Две са позициите за икономисти – вътрешен одитор със сертификат за одитор в публичния сектор и заплащане по договаряне, и младши експерт, като той може да е завършил и стопански, социални и правни науки.
За поредна седмица се предлагат три свободни работни места за лаборанти – медицински и рентгенов, с основна заплата 1725 лв.
За висококвалифицирани специалисти единствената позиция в ДБТ Враца, за която се изисква по-ниско образование от висше е енергетик, като кандидатите трябва да имат квалификация по „Електротехника и енергетика“.
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.
„Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.
