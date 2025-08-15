Влахович може да премине в Нюкасъл преди затварянето на летния трансферен прозорец

Нападателят на Ювентус Душан Влахович привлече вниманието на Нюкасъл и може да смени клуба преди затварянето на летния трансферен прозорец, съобщи Гадзета дело спорт.

Торинският клуб обмисля продажбата на сърбина заради високата му заплата - около 12 милиона евро годишно. В същото време треньорът Игор Тудор се надява играчът да остане в клуба: той се вписва в тактическата схема и е уважаван в съблекалнята.

Миналия сезон нападателят изигра 44 мача във всички турнири, отбеляза 17 гола и направи пет асистенции.