Влахович може да премине в Нюкасъл преди затварянето на летния трансферен прозорец

Мирослав Димитров
AP Photo/Chris Szagola
Лондон,  
15.08.2025 08:54
 (БТА)

Нападателят на Ювентус Душан Влахович привлече вниманието на Нюкасъл и може да смени клуба преди затварянето на летния трансферен прозорец, съобщи Гадзета дело спорт.

Торинският клуб обмисля продажбата на сърбина заради високата му заплата - около 12 милиона евро годишно. В същото време треньорът Игор Тудор се надява играчът да остане в клуба: той се вписва в тактическата схема и е уважаван в съблекалнята. 

Миналия сезон нападателят изигра 44 мача във всички турнири, отбеляза 17 гола и направи пет асистенции. 

/МД/

