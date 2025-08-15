Община Казанлък поставя 256 нови контейнера за разделно събиране на отпадъци, съобщават от пресцентъра на администрацията.

В партньорство с “Булекопак“ АД, започна разполагането на нови съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на града.

Дейността се осъществява в изпълнение на сключен договор между двете страни и цели подобряване на системата за управление на отпадъците и насърчаване на рециклирането. Контейнерите ще бъдат разположени на различни места в града, като жълтите са за опаковки от хартия, пластмаса и метал, а зелените - за стъклени опаковки.

„Разделното събиране е от ключово значение за бъдещето на нашия град. С поставянето на новите съдове даваме възможност на всеки гражданин да допринесе за по-чист и подреден Казанлък. Нашата цел е не само да поддържаме чистотата, но и да изградим култура на отговорно отношение към природата“, заявява кметът на общината Галина Стоянова, цитирана от общинския пресцентър.

Община Казанлък призовава гражданите да използват правилно съдовете за смет, като спазват указанията върху тях, да ги опазват от повреждане и да дават личен пример за намаляване на отпадъците.

Както БТА съобщи, Община Казанлък спечели проект, благодарение на който общо 4000 домашни компостера ще бъдат предоставени на домакинства в населените места на общината. Проектът е на обща стойност 410 400 лева и ще се реализира с безвъзмездната финансова помощ по Приоритет на Предприятието за управление на опазване на околната среда (ПУДООС) - „Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци“.