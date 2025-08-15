Над 6300 жители на община Стара Загора празнуват имен ден

Общо 6354-ма жители на община Стара Загора празнуват имен ден днес, когато Православната църква чества Успението на света Богородица, майката на Иисус Христос. Това показва справката на отдел „Гражданско състояние“ в Община Стара Загора.

Преобладаващият брой сред имениците са кръстени с името Мария – общо 3412 жителки на населените места на територията на община Стара Загора. Празнуващите с името Марийка са 652 дами, а с кратката форма Мима – 159. Сред останалите разновидности на това име са Мара – 69 и Мими – 34.

В община Стара Загора 566 дами са наречени Мариана, а още 479 с близкото Марияна. Мариела са кръстени 162, Мариета 174, Мирела 88. Празнуващи при мъжете са точно сто души с името Марио, 204 с името Мариян и 80, които носят името Мариан.

Заради думата Пресвета поздравления днес приемат Преслава – 66 дами, Пресиана - 20 и Пресияна - 32, както и 57 души с името Панайот.

Успението на света Богородица, майката на Иисус Христос, се чества от древността като празник за християните, които я почитат заради нейната нравствена чистота и готовността й да стане "вместилище на Невместимия", както я възпява църковният химн.