Още 42 души, сред които и общински кмет, са задържани в рамките на разследване за корупция в Истанбулската голяма община

Още 42 души, сред които и кметът на истанбулската община Бейоглу Инан Гюней, са задържани тази сутрин в рамките на разследване за корупция в Истанбулската голяма община, при което на 19 март бяха арестувани кметът на Истанбул Екрем Имамоглу и редица други високопоставени представители на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), предаде ТРТ Хабер.

Според обвинителния акт на Истанбулската главна прокуратура в рамките на разследването са заподозрени 35 лица, свързани с извършването на финансови измами в няколко общински фирми. Същевременно са заподозрени и други девет лица, за които е установено, че са част от криминална организация, занимаваща се с измами в социалните мрежи.

Прокуратурата е издала заповед за арест за общо 44 души, като към момента двама от тях продължават да се издирват.

Междувременно стана ясно, че шестима от 13-те общински служители, които бяха задържани по-рано през седмицата в рамките на същото разследване, са оставени за постоянно в ареста, а на останалите лица са наложени различни мерки за неотклонение.

След първоначалните арести през март, турските власти проведоха няколко операции по задържането на служители на Истанбулската голяма община и лица, свързани с тях, в резултат на което към момента 103 души се намират в ареста, а на над 200 са наложени различни мерки за неотклонение, информира сайтът Хаберлер.

Екрем Имамоглу, който е смятан за най-сериозния опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март по обвинения в корупция. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му. Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.