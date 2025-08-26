Кметът на София ще бъде част от делегацията на Eurocities, която ще посети Истанбул в подкрепа на арестувания бивш кмет Екрем Имамоглу

Подробно търсене

Николета Василева
На снимката: кметът на Столична община Васил Терзиев. Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София ,  
26.08.2025 16:47
 (БТА)

Кметът на София Васил Терзиев ще бъде част от делегацията на мрежата от големи европейски граводе Eurocities, която тази седмица ще посети Истанбул, за да покаже подкрепата си за бившия кмет на града Екрем Имамоглу, който беше арестуван през март по обвинение в корупция. Това съобщиха за БТА от Столична община. 

Кметове от няколко европейски страни ще посетят Истанбул тази седмица, за да покажат подкрепата си за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи евродепутатът и президент на мрежата от големи европейски граводе Eurocities Дарио Нардела, цитиран от сайта „Търкиш минит“. 

Разследване на корупция в Истанбулската голяма община започна през март, когато наред с кмета на града Екрем Имамоглу, бяха задържани редица служители на общината – действие, което предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Екрем Имамоглу, който беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, е смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно Общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му. 

/ЛРМ/

