Кметове от Европа ще посетят Истанбул в подкрепа на арестувания си колега Екрем Имамоглу, обяви президентът на мрежата Eurocities

Кметове от няколко европейски страни ще посетят Истанбул тази седмица, за да покажат подкрепата си за бившия кмет на града Екрем Имамоглу, който беше арестуван през март по обвинение в корупция, съобщи евродепутатът и президент на мрежата от големи европейски граводе Eurocities Дарио Нардела, цитиран от сайта „Търкиш минит“.

През уикенда Нардела публикува снимка с Имамоглу в социалната мрежа Инстаграм, като написа: „Преди шест месеца аз се прегърнах с моя приятел Екрем Имамоглу в Истанбул. Месец по-късно той беше затворен в Силиври, където се намира и в момента – заедно с още 16 кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП)“. В публикацията си Нардела също така обяви, че през седмицата кметове на няколко европейски града ще посетят Истанбул, за да „покажат солидарност и да поискат освобождаването на всички неправомерно задържани“.

„ЕС не може да гледа встрани: никакви търговски сделки с правителства, които нарушават демокрацията и човешките права“, написа още Нардела.

Разследване на корупция в Истанбулската голяма община започна през март, когато наред с кмета на града Екрем Имамоглу, бяха задържани редица служители на общината – действие, което предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Екрем Имамоглу, който беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, е смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.